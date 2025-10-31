Ein 1:1 (1:0)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SV Fortuna Magdeburg und VfB Germania Halberstadt A1 am 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren.

Magdeburg/MTU. Mit einem Remis sind die SV Fortuna Magdeburg und die VfB Germania Halberstadt A1 am Freitag auseinander gegangen. 42 Zuschauer sahen das Spiel auf dem Stadion Schöppensteg Platz2.

Es waren schon 27 Minuten des Spiels vergangen, als Maximilian Fleck für Magdeburg traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 11.15 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

Minute 80 SV Fortuna Magdeburg auf Augenhöhe mit VfB Germania Halberstadt A1 – 1:1

Das rettende Tor für die VfB Germania Halberstadt A1 fiel 35 Minuten nach der Halbzeitpause, als Finn Luca Stemmler den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und noch den Ausgleich für das Halberstädter Team errang (80.). In Spielminute 95 handelte sich die SV Fortuna Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein. Die SV Fortuna Magdeburg rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – VfB Germania Halberstadt A1

SV Fortuna Magdeburg: Klein – Böttcher (63. Al-Chuaibi), Kirchhoff (79. Starikovskiy), Nyarko, Lenze, Mensing (90. Tapsoba), Czerwenka, Meister, Rößner (63. Anwaar), Telch (85. Shaqiri), Fleck

VfB Germania Halberstadt A1: Neumann – Schürmann, Leopold, Knoche (63. Schneider), Ucke, Lancine, Stender (87. Leube), Schrader, Rheinschmitt (81. Naujoks), Stemmler, Simon

Tore: 1:0 Maximilian Fleck (27.), 1:1 Finn Luca Stemmler (80.); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Leonard Grebe, Bendix Schulze; Zuschauer: 42