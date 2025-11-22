Für den Gastgeber FSV Barleben 1911 endete das Duell mit dem VfB Ottersleben am 10. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren mit einem 5:5 (3:2)-Unentschieden.

Barleben/MTU. Der FSV Barleben 1911 und der VfB Ottersleben haben sich am Samstag in einem fesselnden Duell gemessen und trennten sich 5:5 (3:2).

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als Wenzel Leuschner für Ottersleben traf und nach nur vier Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Magdeburger konterten kurz darauf mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Faris Hamidovic der Torschütze (16.).

Spielstand 1:1. Das Barleber Team legte nochmal nach und erkämpfte sich einen Vorsprung. Tim Luca Müller traf in Spielminute 29, gefolgt von Martin Winter (37.). Die Magdeburger blieben ihnen auf den Fersen. Mit einem Doppelpack von Leonard Friedrich Bogunski schaffte der VfB Ottersleben e.V. den Ausgleich. Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Barleber konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Arthur Fromme versenkte den Ball in Spielminute 63. Die Magdeburger nahmen aber nochmal Anlauf. Mit einem Doppelpack von Jacob Andreas Michalzik zog der VfB Ottersleben e.V. an den Gegnern vorbei. Spielstand 5:4 für den VfB Ottersleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 10

Nur acht Minuten vor Abpfiff gelang es Fromme, den Ball erneut ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Barleber zu erreichen (82.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der VfB Ottersleben wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom FSV Barleben 1911 beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 – VfB Ottersleben

FSV Barleben 1911: Alexander – Fromme, Hamidovic, Schröter, Hoffmann, Müller, J. L. Meyer, Korbginski, J. P. Meyer, Winter (46. Teubner), Resch

VfB Ottersleben: Koch – Niemann (71. Böer), Agte, Gaffal, Raschauer, Michalzik, Rüger (35. Bogunski), Yunashev, Leuschner (46. Fadjinou), Lieck, Lübke

Tore: 0:1 Wenzel Leuschner (4.), 1:1 Faris Hamidovic (16.), 2:1 Tim Luca Müller (29.), 3:1 Martin Winter (37.), 3:2 Leonard Friedrich Bogunski (41.), 3:3 Leonard Friedrich Bogunski (47.), 4:3 Arthur Fromme (63.), 4:4 Jacob Andreas Michalzik (72.), 4:5 Jacob Andreas Michalzik (74.), 5:5 Arthur Fromme (82.); Schiedsrichter: Norman Schütze (Stendal); Assistenten: Lennox Lenz, Marlon-Mathias Michael; Zuschauer: 25