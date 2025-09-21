Am 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren gelang dem Haldensleber SC ein 3:2 (2:2)-Triumph über die SG Dessau/Kochstedt.

Es waren schon 25 Minuten des Spiels vergangen, als Jannes Michael Prokop mit einem Strafstoß für Haldensleber traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Haldensleber konterten rasch mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Darvin Francis Hajowsky der Torschütze (32.).

Tor Nummer drei schoss Louis Neumann für Haldensleber (38.). Es blieb spannend. Carlo Fiete Fülla (Dessau) traf in Minute 39. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich neun Minuten bis zum Abpfiff, als Neumann den Ball erneut aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Haldensleber sicherte (81.). In Spielminute 88 handelte sich der Haldensleber SC noch eine Gelbe Karte ein. Der Haldensleber SC hat sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – SG Dessau/Kochstedt

Haldensleber SC: Krepp – Limburg, Richter (77. Walther), Teuchler, Neumann (90. Petrochenko), Wilken (55. Ahlfeld), Boege, Klein, Riedner (70. Zielinski), Prokop, Sulfrian (46. Schnee)

SG Dessau/Kochstedt: Rosner – Khan (69. Vetter), Becker, Hajowsky, Alhamwi, Dujakovic, Fülla, Krieg (75. Linke), Seidler (59. Spielau), Karbath, Täubrecht

Tore: 1:0 Jannes Michael Prokop (25.), 1:1 Darvin Francis Hajowsky (32.), 2:1 Louis Neumann (38.), 2:2 Carlo Fiete Fülla (39.), 3:2 Louis Neumann (81.); Schiedsrichter: Florian Gehrmann (Oebisfelde); Assistenten: Matti Chelvier, Joel Alexander Stief; Zuschauer: 35