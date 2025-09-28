Ergebnis 6. Spieltag Knapper Erfolg: VfB Germania Halberstadt A1 gewinnt 1:0 gegen Haldensleber SC
Am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren gelang der VfB Germania Halberstadt A1 ein 1:0 (0:0)-Triumph über den Haldensleber SC.
Halberstadt/MTU. Am Sonntag endete das Spiel zwischen VfB Germania Halberstadt A1 und Haldensleber SC mit einem torarmen 1:0 (0:0). 45 Zuschauer waren im Friedensstadion live dabei.
Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Benjamin Petri (Irxleben) eine Gelbe Karte an die Halberstädter (43.). Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.
Dann, 20 Minuten nach dem Start der zweiten Halbzeit, brachte Youen Schrader den Gastgeber in Führung (65.).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 13.00 Uhr
- Austragungsort: Halberstadt
- Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren
- Spieltag: 6
Die VfB Germania Halberstadt A1 rutschte dennoch auf Platz fünf.
Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt A1 – Haldensleber SC
VfB Germania Halberstadt A1: Neumann – Schrader (74. Naujoks), Ucke, Stender, Schürmann, Simon, Knoche (62. Michl), Behrens (74. Dobritz), Leopold, Lancine (86. Leube), Roßberg (53. Stemmler)
Haldensleber SC: Krepp – Riedner, Richter, Neumann, Wilken, Teuchler, Klein (83. Petrochenko), Schnee, Hartmann, Ahlfeld (84. Grmay), Boege
Tore: 1:0 Youen Schrader (65.); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Stefan Klose, Noah Benedict Ohrdorf; Zuschauer: 45