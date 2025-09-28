Am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren gelang der VfB Germania Halberstadt A1 ein 1:0 (0:0)-Triumph über den Haldensleber SC.

Halberstadt/MTU. Am Sonntag endete das Spiel zwischen VfB Germania Halberstadt A1 und Haldensleber SC mit einem torarmen 1:0 (0:0). 45 Zuschauer waren im Friedensstadion live dabei.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Benjamin Petri (Irxleben) eine Gelbe Karte an die Halberstädter (43.). Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 20 Minuten nach dem Start der zweiten Halbzeit, brachte Youen Schrader den Gastgeber in Führung (65.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 6

Die VfB Germania Halberstadt A1 rutschte dennoch auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt A1 – Haldensleber SC

VfB Germania Halberstadt A1: Neumann – Schrader (74. Naujoks), Ucke, Stender, Schürmann, Simon, Knoche (62. Michl), Behrens (74. Dobritz), Leopold, Lancine (86. Leube), Roßberg (53. Stemmler)

Haldensleber SC: Krepp – Riedner, Richter, Neumann, Wilken, Teuchler, Klein (83. Petrochenko), Schnee, Hartmann, Ahlfeld (84. Grmay), Boege

Tore: 1:0 Youen Schrader (65.); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Stefan Klose, Noah Benedict Ohrdorf; Zuschauer: 45