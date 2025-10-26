Am 4. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren glückte der Turbine Halle ein 2:1 (1:0)-Heimsieg über die SG Union Sandersdorf.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 50 Besuchern auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 2 geboten. Die Hallenser waren den Gästen aus Sandersdorf mit 2:1 (1:0) knapp überlegen.

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Nick Josef Waschkowitz für Halle traf und nach nur fünf Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Die SG Union Sandersdorf steckte einmal Gelb ein (24.). Die Turbine Halle hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Andreas Reinemann. In der zweiten Halbzeit setzte Halle noch einen drauf: In Minute 55 wurde ein weiteres Tor durch Lennox Sikora erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 4

In Minute 74 fiel das letzte Tor der Partie. 29 Minuten nach der Pause gelang es Anton Groh, den Ball ins Netz zu befördern und den Sandersdorfern noch ein Tor zu verschaffen (74.). Die Turbine Halle rutschte dennoch auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle – SG Union Sandersdorf

Turbine Halle: Nuding – Waschkowitz (80. Brandt), Nordhausen, Heidelberger (85. Fox), Só, Schneider (89. Alassaf Alasaad), Sikora (71. Zaeske), Sultanaliev, Sommer, Hildebrandt (67. Saile), Ries

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Pätzke (46. Stagat), Schneider, Uhte, Seide, Mühlbauer (56. Mieshchanin), Nitsche (83. Bergmann), Groh, Mittmeier, Födisch, Mackowiak (75. Franzke)

Tore: 1:0 Nick Josef Waschkowitz (5.), 2:0 Lennox Sikora (55.), 2:1 Anton Groh (74.); Schiedsrichter: Hendrik Miekautsch (Elstertrebnitz); Assistenten: Danilo Hosang, Theo-Finley Meyer; Zuschauer: 50