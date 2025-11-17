Die NSG SSC/RW Weißenfels errang am 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren einen 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen den VfL Halle 96 I (U19).

Weißenfels/MTU. 1:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen der NSG SSC/RW Weißenfels und VfL Halle 96 I (U19). 32 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Rot-Weiß.

Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht klappen. Auch nach dem Seitenwechsel schienen alle Bemühungen ohne Erfolg. Doch dann, kurz vor Abpfiff, die Rettung für Weißenfels. Zwei Minuten vor Schluss brachte Luca Brendel den Gastgeber in Führung (88.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 9

Aufstellung und Statistik: NSG SSC/RW Weißenfels – VfL Halle 96 I (U19)

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Heerdegen, Kuhles (89. Borkmann), Buttlar, Schulze, Kalkofen, Perrey (90. Magul), Wagner, Brendel, Böhm, Menzel (63. Saedan)

VfL Halle 96 I (U19): – Khalid, Prokein, Lorenz, Roschig, Rayko, Ugoh, Unthan, Onyedeke, Kaiser, Meyer

Tore: 1:0 Luca Brendel (88.); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Lars Klassen, Oliver Oehme; Zuschauer: 32