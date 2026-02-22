Der Magdeburger SV Börde errang am 15. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren einen 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen den VfL Halle 96 I (U19).

Magdeburg/MTU. Am Sonntag haben sich der Magdeburger SV Börde und der VfL Halle 96 I (U19) ein spannendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:1 (1:0).

Es waren bereits 32 Minuten des Spiels vergangen, als Pepe Schuster mit einem Strafstoß für Magdeburg traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Magdeburger konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Anel Hajdarpasic der Torschütze (58.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 15

1:1 im Duell zwischen Magdeburger SV Börde und VfL Halle 96 I (U19) – Minute 58

Auf den letzten Drücker, acht Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Philipp Beneke (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Magdeburger Mannschaft erzielen (82.).

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – VfL Halle 96 I (U19)

Magdeburger SV Börde: Model – Richter, Jäger, Krauel, Bittmann, Beneke, Lampe, Lima Sampa, Neumann, Schuster, Friedel

VfL Halle 96 I (U19): Sdralek – Bärwald, Prokein, Khalid (35. Krause), Ugoh (75. Heute), Brumme, Lorenz, Unthan (82. Kaiser), Roschig, Hajdarpasic, Onyedeke

Tore: 1:0 Pepe Schuster (32.), 1:1 Anel Hajdarpasic (58.), 2:1 Philipp Beneke (82.); Schiedsrichter: Marcel Meier (Niedere Börde OT. Samswegen); Assistenten: Ole Bennet Becker, Maximilian Port; Zuschauer: 23