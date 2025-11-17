Kein Punktgewinn für Turbine Halle: Im eigenen Stadion musste das Team am 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren mit 0:1 (0:1) einen Misserfolg gegen den SV Arminia Magdeburg einstecken.

Halle/MTU. Am Freitag endete das Spiel zwischen Turbine Halle und SV Arminia Magdeburg mit einem niedrigen 0:1 (0:1). 167 Fußballfans waren auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 2 live dabei.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 33 Minuten brachte David Assner die Gäste in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.11.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 9

Die Turbine Halle rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle – SV Arminia Magdeburg

Turbine Halle: Worch – Nordhausen (60. Obier), Waschkowitz, Heidelberger (75. Zaeske), Sommer, Sikora (62. Hoffmann), Schneider (75. Hildebrandt), Ries, Saile, Só, Sultanaliev

SV Arminia Magdeburg: Sambill – Kranz, Hättasch, May (90. Hering), Schoendube, Beyer (54. Sheviakov), Kühl, Stackfleth (79. Johnson), Jakob, Assner, Reka

Tore: 0:1 David Assner (33.); Schiedsrichter: Eric Bregulla (Kabelsketal); Assistenten: Max Müller, Theo-Finley Meyer; Zuschauer: 167