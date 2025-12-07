Eine Niederlage für den Magdeburger SV Börde besiegelte den 12. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den VfB 1906 Sangerhausen mit 1:2 (1:1).

Magdeburg/MTU. Trotz eines starken Anfangs haben die Magdeburger Hausherren am Sonntag ihren Vorsprung in der Konfrontation mit dem VfB 1906 Sangerhausen verspielt. Die Mannschaften trennten sich 1:2 (1:1).

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Leo Constantin Horn für Magdeburg traf und nach nur vier Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Magdeburger konterten schon wenige Minuten später. Diesmal war Damien Halle der Torschütze (7.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 12

In der 72. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen kassierte einmal Gelb. Der Magdeburger SV Börde hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Dirk Lehmann.

In der Nachspielzeit nutzte der VfB 1906 Sangerhausen noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Minute konnte Ramon Bühling (Sangerhausen) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Sangerhäuser Mannschaft erzielen (90.+2).

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – VfB 1906 Sangerhausen

Magdeburger SV Börde: Model – Sievers (68. Westermann), Jäger, Schuster, Bittmann, Beneke, Neumann, Lima Sampa (74. Dunkel), Krauel, Richter, Horn

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Halle, Lange (74. Schoder), Nicolai, Schütz, Schremmer (83. Zarkua), Ruppe (61. Hering), Grenzebach, Bärwolf, Buchhorn, Bühling

Tore: 1:0 Leo Constantin Horn (4.), 1:1 Damien Halle (7.), 1:2 Ramon Bühling (90.+2); Schiedsrichter: Marco Uhlmann (Welsleben); Assistenten: Maximilian Klatt, Samuel Schmidt; Zuschauer: 23