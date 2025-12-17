Kantersieg für den SV Arminia Magdeburg: Am 13. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Sieg gegen den FSV Barleben 1911 feiern. Vor 40 Zuschauern gewann das Team 8:1 (3:1).

Magdeburg/MTU. Die Magdeburger haben am Mittwoch dem Gegner aus Barleben ganze acht Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 8:1 (3:1) gingen sie vom Platz.

Es waren bereits 25 Minuten des Spiels vergangen, als Benjamin Hättasch für Magdeburg traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Danach dauerte es nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Maximilian Louis Kranz (32.) erzielt wurde.

32. Minute: SV Arminia Magdeburg baut Führung auf 2:0 aus

Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Paul Rene Plexnies konnte in Minute 39 einnetzen. Es lief nicht gut für den FSV Barleben 1911. In Minute 44 gelang es Spieler Nummer 20 noch, die Ehre der Barleber zu retten, das Match war jedoch verloren. Vier mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite für die Barleber. Spielstand 7:1 für den SV Arminia Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.12.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 13

Nur fünf Minuten vor Abpfiff gelang es Jakob Schoendube, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 8:1 zu erweitern (85.).

Aufstellung und Statistik: SV Arminia Magdeburg – FSV Barleben 1911

SV Arminia Magdeburg: Sambill (46. Schünemann) – Scharfe, Hättasch, Reka (69. Sheviakov), Barth, Assner, Kranz, May, Schoendube, Plexnies (58. Gerlach), Jakob (69. Johnson)

FSV Barleben 1911: Meyer – Fromme, Teubner, Wosahlo, Günther, Bertram, Resch, Hoffmann (58. Schröter), Leon, Müller, Eichholz

Tore: 1:0 Benjamin Hättasch (25.), 2:0 Maximilian Louis Kranz (32.), 3:0 Paul Rene Plexnies (39.), 3:1 Niklas Eichholz (44.), 4:1 Timo Jakob (49.), 5:1 Paul Rene Plexnies (51.), 6:1 Benjamin Hättasch (60.), 7:1 David Assner (63.), 8:1 Jakob Schoendube (85.); Schiedsrichter: Franz Joseph Neumann (Magdeburg); Assistenten: Fynn Stahnke, Otto Wilhelm Neumann; Zuschauer: 40