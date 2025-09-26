Kantersieg für die SG Union Sandersdorf: Am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren konnten die Gastgeber einen souveränen Erfolg gegen den VfB Ottersleben feiern. Vor 61 Zuschauern gewann das Team 7:0 (5:0).

Sandersdorf/MTU. 7:0 (5:0) in Sandersdorf: Ganze sieben Bälle hat die Mannschaft von Benjamin Boenecke, die SG Union Sandersdorf, am Freitag im Tor der Gäste aus Ottersleben untergebracht.

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Paul-Leon Uhte für Sandersdorf traf und nach nur zehn Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Sandersdorfer legten nur wenige Minuten später nach. Diesmal war Miguel Mittmeier der Torschütze (14.).

14. Minute: SG Union Sandersdorf mit 2:0 Vorsprung

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Fünf Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Anton Groh traf in Minute 25, Mittmeier in Minute 29, Anton Groh in Minute 31 und Alex Günter Mackowiak in Minute 63. Spielstand 6:0 für die SG Union Sandersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 6

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der VfB Ottersleben e.V. steckte einmal Gelb ein. Die SG Union Sandersdorf e.V. hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Benjamin Boenecke.

Das finale Tor der Partie fiel 26 Minuten nach der Halbzeitpause, als Tobias Nitsche den Ball über die Torlinie bugsierte (71.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Sandersdorfer aber nicht mehr einholen. In Spielminute 74 handelte sich die SG Union Sandersdorf noch eine Gelbe Karte ein. Die SG Union Sandersdorf hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – VfB Ottersleben

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Osterland (61. Nitsche), Schneider (61. Pätzke), Uhte, Wieczorek, Stagat (63. Bergmann), Mühlbauer (63. Franzke), Groh, Mackowiak, Seide, Mittmeier (61. Herzel)

VfB Ottersleben: Elbert – Yunashev, Fadjinou, Raschauer, Agte (63. Liese), Lübke, Safdari (63. Thielecke), Niemann, Bogunski, Raschauer (85. Neumann), Gaffal

Tore: 1:0 Paul-Leon Uhte (10.), 2:0 Miguel Mittmeier (14.), 3:0 Anton Groh (25.), 4:0 Miguel Mittmeier (29.), 5:0 Anton Groh (31.), 6:0 Alex Günter Mackowiak (63.), 7:0 Tobias Nitsche (71.); Schiedsrichter: Niklas Schimpf (Salzatal); Assistenten: Maximilian Thürmer, Leon Luca Rothbart; Zuschauer: 61