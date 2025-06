Kantersieg für die SG Union Sandersdorf: Am 30. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren konnten die Gastgeber einen souveränen Erfolg gegen die Union 1861 Schönebeck feiern. Vor 87 Zuschauern gewann das Team 12:2 (4:0).

Miguel Mittmeier (SG Union Sandersdorf e.V.) netzte nach 35 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor – wieder durch Mittmeier (40.) erzielt wurde.

Dann konnte Sandersdorf einen zusätzlichen Erfolg erzielen. Anton Groh verschaffte seinem Team sieben weitere Tore (43., 45., 47., 48., 50., 55., 61.). Schönebeck legte nochmal vor. Jonatan Schäfer schoss und traf in Spielminute 65 per Strafstoß. Hartmann traf in Spielminute 71, gefolgt von Noah Sobotta und Moritz Mühlbauer (80., 82.). Spielstand 12:1 für die SG Union Sandersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.06.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 30

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg, als Leo Stockmann den Ball über die Torlinie bugsierte (90.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Schönebecker aber nicht mehr wettmachen.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – Union 1861 Schönebeck

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Trettenbach, Osterland (46. Kasten), Nitsche, Behrens (46. Körner), Mittmeier, Schinkel (51. Mühlbauer), Groh (46. Hartmann), Ellwert, Stagat

Union 1861 Schönebeck: Pesla – Stockmann, Helmel, Schäfer, Stojiljkovic, Wölfer (88. Joppe), Schreiber, Peine, Moritz, Wegener, Topfmeier

Tore: 1:0 Miguel Mittmeier (35.), 2:0 Miguel Mittmeier (40.), 3:0 Anton Groh (43.), 4:0 (45.), 5:0 Nick Hartmann (47.), 6:0 Miguel Mittmeier (48.), 7:0 Nick Hartmann (50.), 8:0 Nick Hartmann (55.), 9:0 Miguel Mittmeier (61.), 9:1 Jonatan Schäfer (65.), 10:1 Nick Hartmann (71.), 11:1 Noah Sobotta (80.), 12:1 Moritz Mühlbauer (82.), 12:2 Leo Stockmann (90.); Zuschauer: 87