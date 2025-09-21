Kantersieg für die SG Union Sandersdorf: Am 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Erfolg gegen den Magdeburger SV Börde feiern. Vor 28 Zuschauern gewann das Team 7:0 (5:0).

Sandersdorf/MTU. 7:0 (5:0) in Sandersdorf: Ganze sieben Bälle hat das Team von Benjamin Boenecke, die SG Union Sandersdorf, am Sonntag im Tor der Gäste aus Magdeburg untergebracht.

Levin Steffen Schneider traf für die SG Union Sandersdorf e.V. in Spielminute 18 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor durch Miguel Mittmeier (22.) erzielt wurde.

SG Union Sandersdorf liegt in Minute 22 2:0 vorn

Der Siegeszug der Sandersdorfer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Benjamin Boenecke im gegnerischen Tor. Schneider traf in Minute 28, Alex Günter Mackowiak in Minute 40, Julius Osterland in Minute 44 und Luis Seide in Minute 67. Spielstand 6:0 für die SG Union Sandersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

Auf den letzten Drücker, sechs Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Mittmeier (Sandersdorf) den Ball erneut über die Linie bringen (84.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Die Sandersdorfer sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – Magdeburger SV Börde

SG Union Sandersdorf: Sobotta (65. Schreiber) – Mackowiak, Schneider (46. Pätzke), Uhte, Osterland, Mittmeier, Stagat (62. Bergmann), Wieczorek, Seide, Groh (53. Franzke), Mühlbauer

Magdeburger SV Börde: Model – Schuster, Friedel, Jahn, Horn, Beneke, Krauel, Jäger (46. Lima Sampa), Dunkel, Neumann (46. Lampe), Westermann

Tore: 1:0 Levin Steffen Schneider (18.), 2:0 Miguel Mittmeier (22.), 3:0 Levin Steffen Schneider (28.), 4:0 Alex Günter Mackowiak (40.), 5:0 Julius Osterland (44.), 6:0 Luis Seide (67.), 7:0 Miguel Mittmeier (84.); Schiedsrichter: Franz Unger (Leipzig); Assistenten: Max Eisfeld, Kevin Friese; Zuschauer: 28