Der SV Arminia Magdeburg hatte am Sonntag keinen Erfolg und verlor die Fußball-Verbandsliga A-Junioren-Partie gegen den VfB 1906 Sangerhausen mit 1:3 (1:0).

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Benedict Ohrdorf (Bebertal) eine Gelbe Karte an die Magdeburger (27.). Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Elf von Florian Hösel vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Maximilian Louis Kranz das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (43.). Während des Spiels griff der Schiri erneut in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen musste jetzt einmal Gelb hinnehmen (52.). Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Damien Halle (53.) erzielt wurde.

SV Arminia Magdeburg Kopf an Kopf mit VfB 1906 Sangerhausen – 1:1 in Minute 53

Unentschieden. Sangerhausens Halle konnte seinem Team in Minute 61 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals eingreifen. Der VfB 1906 Sangerhausen musste noch einmal Gelb hinnehmen.

In Minute 78 fiel das letzte Tor der Partie. 33 Minuten nach Anpfiff gelang es Theo Schremmer, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:3 auszubauen (78.). Der SV Arminia Magdeburg rutschte auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SV Arminia Magdeburg – VfB 1906 Sangerhausen

SV Arminia Magdeburg: Schünemann – Reka (72. Schoendube), Jakob, Kranz, Beyer, Hering (64. Johnson), May (64. Barth), Buschendorf (36. Sheviakov), Assner, Hoffmann (82. Scharfe), Gerlach

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Buchhorn, Nicolai (83. Ehrich), Bärwolf, Halle, Schremmer, Schütz, Ruppe, Lange (87. Zarkua), Bühling, Grenzebach (72. Schoder)

Tore: 1:0 Maximilian Louis Kranz (43.), 1:1 Damien Halle (53.), 1:2 Damien Halle (61.), 1:3 Theo Schremmer (78.); Schiedsrichter: Benedict Ohrdorf (Bebertal); Assistenten: Mia Lübke, Noah Benedict Ohrdorf; Zuschauer: 40