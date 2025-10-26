Fußball-Verbandsliga A-Junioren: In der Partie am Sonntag war der Magdeburger SV Börde gegenüber der VfB Germania Halberstadt A1 machtlos und wurde 2:5 (0:4) besiegt.

Magdeburg/MTU. Nach einem fesselnden Duell haben sich der Magdeburger SV Börde und die VfB Germania Halberstadt A1 am Sonntag 2:5 (0:4) getrennt.

Gleich nach Spielstart schoss Alexander Michl das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (7.). Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor durch Cicce Lancine (12.) erzielt wurde.

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die VfB Germania Halberstadt A1 musste einmal Gelb hinnehmen. Und auch Tor Nummer drei, vier und fünf konnte der Magdeburg-Torwart nicht verhindern (31, 45, 54.). Der Vorsprung des VfB Germania Halberstadt A1 schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Dirk Lehmann kämpfte weiter und in Minute 55 gelang Adrian Rrustemi endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 5:1 für die VfB Germania Halberstadt A1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 1

23 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Rrustemi (Magdeburg) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen (68.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – VfB Germania Halberstadt A1

Magdeburger SV Börde: Richter – Rrustemi, Bittmann, Kohle, Westermann (86. Alali), Neumann, Schuster, Lampe (71. Tzschöckell), Jahn, Dunkel, Lima Sampa

VfB Germania Halberstadt A1: Hasenbalg – Naujoks, Behrens (80. Stemmler), Simon, Schrader (68. Schneider), Ucke, Roßberg, Lancine, Leopold, Michl, Schürmann (68. Leube)

Tore: 0:1 Alexander Michl (7.), 0:2 Cicce Lancine (12.), 0:3 Cicce Lancine (31.), 0:4 Cicce Lancine (45.), 0:5 Max Leopold (54.), 1:5 Adrian Rrustemi (55.), 2:5 Adrian Rrustemi (68.); Zuschauer: 25