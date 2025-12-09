Der FSV Barleben 1911 hatte am Dienstag keinen Erfolg und verlor die Fußball-Verbandsliga A-Junioren-Partie gegen den Haldensleber SC mit 1:4 (0:3).

Barleben/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Christoph Schindler. Der Trainer von Barleben musste sein Team bei einer 1:4 (0:3)-Niederlage gegen Haldensleber beobachten.

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als Louis Neumann für Haldensleber traf und nach nur zehn Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Haldensleber legten in der 28. Spielminute nach. Diesmal war Lenny Joshua Boege der Torschütze.

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Boege konnte in Minute 31 erneut einnetzen. Es sah nicht gut aus für den FSV Barleben 1911. In Minute 57 schaffte es Spieler Nummer 11 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Spielstand 3:1 für den Haldensleber SC.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 12

In Minute 76 fiel der finale Treffer der Partie. 31 Minuten nach Anpfiff gelang es Sören Ahlfeld, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:4 auszubauen (76.).

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 – Haldensleber SC

FSV Barleben 1911: T. T. Meyer – J. L. Meyer, Leon, Hoffmann (55. Schröter), Günther, J. P. Meyer (77. Hein), Resch, Bertram, Fromme, Korbginski (55. Wosahlo), Teubner

Haldensleber SC: Krepp – Thal (52. Schürmann), Boege, Grmay (52. Madaus), Wilken (62. Teuchler), Ahlfeld, Hartmann, Sulfrian (62. Fölsch), Klein, Prokop, Neumann (71. Okubazgi)

Tore: 0:1 Louis Neumann (10.), 0:2 Lenny Joshua Boege (28.), 0:3 Lenny Joshua Boege (31.), 1:3 John Poul Meyer (57.), 1:4 Sören Ahlfeld (76.); Schiedsrichter: Andreas Pak (Magdeburg); Assistenten: Paul van der Velde, Nils Lehmann; Zuschauer: 50