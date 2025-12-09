Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Am Dienstag war der FSV Barleben 1911 gegenüber dem Haldensleber SC machtlos und wurde 1:4 (0:3) besiegt.

Barleben/MTU. Das Spiel zwischen Barleben und Haldensleber ist mit einer deutlichen 1:4 (0:3)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Louis Neumann für Haldensleber traf und nach nur zehn Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Haldensleber waren aber noch nicht fertig: In Minute 28 wurde ein weiteres Tor durch Lenny Joshua Boege erzielt.

FSV Barleben 1911 liegt 0:2 zurück – 28. Minute

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Boege konnte in Minute 31 erneut einnetzen. Es sah nicht gut aus für den FSV Barleben 1911. In Minute 57 gelang es Spieler Nummer 11 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Spielstand 3:1 für den Haldensleber SC.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 12

31 Minuten nach der Pause konnte Sören Ahlfeld (Haldensleber) den Ball über die Linie bringen (76.). Mit 4:1 gingen die Haldensleber als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 – Haldensleber SC

FSV Barleben 1911: T. T. Meyer – Leon, J. P. Meyer (77. Hein), Korbginski (55. Wosahlo), Hoffmann (55. Schröter), Bertram, Resch, Teubner, J. L. Meyer, Fromme, Günther

Haldensleber SC: Krepp – Sulfrian (62. Fölsch), Boege, Thal (52. Schürmann), Neumann (71. Okubazgi), Grmay (52. Madaus), Ahlfeld, Klein, Wilken (62. Teuchler), Hartmann, Prokop

Tore: 0:1 Louis Neumann (10.), 0:2 Lenny Joshua Boege (28.), 0:3 Lenny Joshua Boege (31.), 1:3 John Poul Meyer (57.), 1:4 Sören Ahlfeld (76.); Schiedsrichter: Andreas Pak (Magdeburg); Assistenten: Paul van der Velde, Nils Lehmann; Zuschauer: 50