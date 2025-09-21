Eine bittere Schlappe erlitt der FSV Barleben 1911 an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den VfL Halle 96 I (U19). Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren vor 35 Zuschauern mit 1:5 (0:3).

Barleben/MTU. Ernüchternde Leistung: Das Team um Stefan Resch hat am Sonntag vor 35 Zuschauern auf dem Sportplatz Ebendorf ganze fünf Tore kassiert. Das Spiel endete 1:5 (0:3).

Hannes Thomas Unthan (VfL Halle 96 I (U19)) netzte nur acht Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Hallenser legten in der 31. Minute nach. Diesmal war Lio Lorenz der Torschütze.

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Tim Luca Alexander. Saleem Shero Khalid konnte in Minute 37 einnetzen und Fromme legte in Minute 59 nach. Es lief nicht gut für den FSV Barleben 1911. In Minute 70 gelang es Spieler Nummer 9 noch, die Ehre der Barleber zu retten, das Match war jedoch verloren. Spielstand 4:1 für den VfL Halle 96 I (U19).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.15 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

Auf den letzten Drücker, acht Minuten vor Abpfiff, konnte Khalid (Halle) den Ball erneut über die Linie bringen (82.). Mit 5:1 verließen die Hallenser den Platz als Sieger. Die Gegner vom VfL Halle 96 I (U19) beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 – VfL Halle 96 I (U19)

FSV Barleben 1911: Alexander – Bertram, Korbginski (88. Rautmann), Resch, Leon (80. Hutzler), Teubner (88. Mendel), Günther, Müller, J. L. Meyer (80. Winter), J. P. Meyer (65. Hoffmann), Fromme

VfL Halle 96 I (U19): Sdralek – Rayko, Prokein, Danyi, Unthan (66. Witter), Onyedeke, Khalid, Heute, Lorenz, Meyer, Ugoh (46. Zabel)

Tore: 0:1 Hannes Thomas Unthan (8.), 0:2 Lio Lorenz (31.), 0:3 Saleem Shero Khalid (37.), 0:4 Lio Lorenz (59.), 1:4 Arthur Fromme (70.), 1:5 Saleem Shero Khalid (82.); Schiedsrichter: Julien-Rene Franke (Magdeburg); Assistenten: Adrian Scharf, Tarek Noel Wolff; Zuschauer: 35