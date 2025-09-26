Kantersieg für die SG Union Sandersdorf: Am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren konnten die Gastgeber einen souveränen Erfolg gegen den VfB Ottersleben einfahren. Vor 61 Zuschauern gewann das Team 7:0 (5:0).

Sandersdorf/MTU. Gleich siebenmal hat die SG Union Sandersdorf am Freitag gegen die Rivalen aus Ottersleben eingenetzt. 7:0 (5:0) für die Sandersdorfer.

Schon kurz nach Anpfiff schoss Paul-Leon Uhte das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (10.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Miguel Mittmeier den Ball ins Netz (14.).

SG Union Sandersdorf führt nach 14 Minuten 2:0

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Fünf Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Anton Groh traf in Minute 25, Mittmeier in Minute 29, Anton Groh in Minute 31 und Alex Günter Mackowiak in Minute 63. Spielstand 6:0 für die SG Union Sandersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 6

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der VfB Ottersleben e.V. musste einmal Gelb hinnehmen. Die SG Union Sandersdorf e.V. hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Benjamin Boenecke.

Das letzte Tor der Partie fiel 26 Minuten nach der Halbzeitpause, als Tobias Nitsche den Ball über die Torlinie bugsierte (71.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Sandersdorfer aber nicht mehr aufholen. In Spielminute 74 handelte sich die SG Union Sandersdorf noch eine Gelbe Karte ein. Die Sandersdorfer haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – VfB Ottersleben

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Uhte, Groh, Mittmeier (61. Herzel), Osterland (61. Nitsche), Seide, Stagat (63. Bergmann), Mühlbauer (63. Franzke), Schneider (61. Pätzke), Mackowiak, Wieczorek

VfB Ottersleben: Elbert – Gaffal, Niemann, Safdari (63. Thielecke), Raschauer (85. Neumann), Bogunski, Lübke, Agte (63. Liese), Raschauer, Yunashev, Fadjinou

Tore: 1:0 Paul-Leon Uhte (10.), 2:0 Miguel Mittmeier (14.), 3:0 Anton Groh (25.), 4:0 Miguel Mittmeier (29.), 5:0 Anton Groh (31.), 6:0 Alex Günter Mackowiak (63.), 7:0 Tobias Nitsche (71.); Schiedsrichter: Niklas Schimpf (Salzatal); Assistenten: Maximilian Thürmer, Leon Luca Rothbart; Zuschauer: 61