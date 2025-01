Stendal/MTU. Am Donnerstag haben sich der 1. FC Lok Stendal und die JSG Gräfenhainichen ein aufregendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 12:2 (6:2).

Gleich nach Kick-Off schoss Felix Meinelt das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (7.). Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Maurice Tobias Schulze den Ball ins Netz (8.).

Minute 8: 1. FC Lok Stendal liegt mit 2:0 vorne

Die Stendaler konnten ihren Vorsprung weiter ausbauen. Mohamed Amin Mohamed schoss und traf in Spielminute 14, gefolgt von Finn Handge und Volodymyr Bordizhenko (15., 18.). Dann gelang es den JSGern, die Dominanz der Stendaler nochmal herauszufordern. Joel Schulze schoss und traf in der 21. Spielminute. Mohamed traf in der 23. Minute zum zweiten Mal, gefolgt von Meinelt (42.). Dann schafften es die JSGer, der JSG Gräfenhainichen etwas entgegenzusetzen. Julius Szulcek versenkte den Ball in Minute 45. Mohamed versenkte den Ball in der 50. Spielminute ein weiteres Mal per Strafstoß, gefolgt von Till Vinzelberg, Bordizhenko und Handge (55., 58., 60.). Spielstand 11:2 für den 1. FC Lok Stendal.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2024, 12.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 1

Das finale Tor der Partie fiel 27 Minuten nach der Halbzeitpause, als Vinzelberg den Ball erneut über die Torlinie bugsierte (72.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Stendaler aber nicht mehr einholen. Die Gegner von der JSG Gräfenhainichen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – JSG Gräfenhainichen

1. FC Lok Stendal: Ranke – Mohamed, Vinzelberg, Handge, Eggert (46. Korbani), Lauck, Bordizhenko (73. Kusch), Völzke (72. Grund), Schulze, Wolff, Meinelt

JSG Gräfenhainichen: Hünsche – Szulcek, Simon, Dutz, Franke (65. Rieschick), Marquardt, Wolfensteller, Noack, Karbe (59. Schröter), Schulze, Neumann (53. Neuwirth)

Tore: 1:0 Felix Meinelt (7.), 2:0 Maurice Tobias Schulze (8.), 3:0 Mohamed Amin Mohamed (14.), 4:0 Finn Handge (15.), 5:0 Volodymyr Bordizhenko (18.), 5:1 Joel Schulze (21.), 6:1 Mohamed Amin Mohamed (23.), 7:1 Felix Meinelt (42.), 7:2 Julius Szulcek (45.), 8:2 Mohamed Amin Mohamed (50.), 9:2 Till Vinzelberg (55.), 10:2 Volodymyr Bordizhenko (58.), 11:2 Finn Handge (60.), 12:2 Till Vinzelberg (72.); Schiedsrichter: Fabian Kopecki (Rochau); Assistenten: Jan Bessing, Ben Studinski; Zuschauer: 23