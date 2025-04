Gräfenhainichen/MTU. Trotz eines starken Starts ins Spiel haben die JSGer Hausherren am Samstag ihren Vorsprung in der Partie gegen den VfB 1906 Sangerhausen verspielt. Die Mannschaften trennten sich 1:4 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Theo Schulz (Kemberg) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die JSGer (56., 56.). Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 13 Minuten nach dem Start der zweiten Halbzeit, schoss Joel Schulze das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (58.). Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Tim Lange (68.) erzielt wurde.

Minute 68 JSG Gräfenhainichen auf Augenhöhe mit VfB 1906 Sangerhausen – 1:1

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Sangerhausens Jannes Göbel konnte seinem Team in Minute 70 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus JSG. Einen weiteren Treffer durch Spieler Nummer 10 (88.) mussten sie einstecken. Spielstand 3:1 für den VfB 1906 Sangerhausen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.04.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Gräfenhainichen

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 24

Am Ende der Partie sollte es dem VfB 1906 Sangerhausen noch einmal gelingen: Das Spiel war schon sechs Minuten in der Nachspielzeit, als Moritz Grosse den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 1:4 ausbaute (90.+6). Damit war der Erfolg der Sangerhäuser entschieden.

Aufstellung und Statistik: JSG Gräfenhainichen – VfB 1906 Sangerhausen

JSG Gräfenhainichen: Walther – Bui, Gebele (79. Thomae), Schulze, Rieschick (46. Band), Neuwirth, Hille (63. Tran), Simon, Noack, Karbe, Szulcek

VfB 1906 Sangerhausen: Munzert – Stödter (72. Kurotschkin), Raase, Schütz, Lange, Zarkua, Grosse, Göbel, Bärwolf, Eis, Ruppe

Tore: 1:0 Joel Schulze (58.), 1:1 Tim Lange (68.), 1:2 Jannes Göbel (70.), 1:3 Tim Lange (88.), 1:4 Moritz Grosse (90.+6); Schiedsrichter: Theo Schulz (Kemberg); Assistenten: Wilhelm Jahn, Maurice Friedeck; Zuschauer: 36