Fußball-Verbandsliga A-Junioren: An diesem Sonntag hat der Haldensleber SC auf dem eigenen Platz eine bitterliche Niederlage verschmerzen müssen. Gegen den SV Arminia Magdeburg unterlag das Team von Tino Krebs mit 4:8 (4:6).

Haldensleben/MTU. Der Haldensleber SC und der SV Arminia Magdeburg haben sich am Sonntag in einem spannenden Duell gemessen und trennten sich 4:8 (4:6).

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Timo Jakob für Magdeburg traf und nach nur drei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Louis Neumann den Ball ins Netz (6.).

Haldensleber SC Kopf an Kopf mit SV Arminia Magdeburg – 1:1 in Minute 6

1:1. Der SV Arminia Magdeburg konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Timo Jakob versenkte den Ball in Spielminute 11 noch einmal. Die Haldensleber blieben ihnen auf den Fersen. Louis Neumann traf in der 16. Minute zum zweiten Mal. Die Mannschaften waren gleich auf. Die Magdeburger legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Mit einem Doppelpack von John Vincent Schultz erlangte der SV Arminia Magdeburg einen Vorsprung. So einfach ließen sich die Haldensleber nicht unterkriegen. Jannes Michael Prokop versenkte den Ball in Spielminute 32 per Strafstoß. Eine wirkliche Gefahr erwuchs den Magdeburgern daraus nicht. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Schultz schoss und traf in Minute 38, gefolgt von Benjamin Hättasch (41.). Die Haldensleber blieben ihnen auf den Fersen. Neumann traf in Spielminute 45 noch einmal. Der SV Arminia Magdeburg ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Louis Hering traf in der 69. Spielminute. Spielstand 7:4 für den SV Arminia Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 15

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder eingreifen. Der Haldensleber SC steckte einmal Gelb ein. Der SV Arminia Magdeburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits. Eine Gelbe kam noch oben drauf.

Nur sieben Minuten vor Spielende gelang es Schultz, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:8 zu erweitern (83.). In Spielminute 89 handelte sich der SV Arminia Magdeburg noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – SV Arminia Magdeburg

Haldensleber SC: Krepp (46. Quaschny) – Ahlfeld, Madaus, Thal, Prokop (90. Schürmann), Grmay (46. Petrochenko), Schnee, Sulfrian, Neumann, Boege, Fölsch

SV Arminia Magdeburg: Sambill – Beyer (70. Scharfe), Stackfleth, Jakob, Schoendube (46. Sheviakov), Hättasch (64. Hering), Kranz, Schultz, Gerlach, May, Reka

Tore: 0:1 Timo Jakob (3.), 1:1 Louis Neumann (6.), 1:2 Timo Jakob (11.), 2:2 Louis Neumann (16.), 2:3 John Vincent Schultz (16.), 2:4 John Vincent Schultz (30.), 3:4 Jannes Michael Prokop (32.), 3:5 John Vincent Schultz (38.), 3:6 Benjamin Hättasch (41.), 4:6 Louis Neumann (45.), 4:7 Louis Hering (69.), 4:8 John Vincent Schultz (83.); Schiedsrichter: Benedict Ohrdorf (Bebertal); Assistenten: Mia Lübke, Noah Benedict Ohrdorf; Zuschauer: 40