Eine herbe Schlappe erlitt der FSV Barleben 1911 an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den VfB 1906 Sangerhausen. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren vor 17 Zuschauern mit 4:8 (1:5).

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Jannes Göbel für Sangerhausen traf und nach nur eine Minute die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Erik Christian (11.) erzielt wurde.

1:1. Die Sangerhäuser schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Jannes Göbel verschaffte seinem Team vier weitere Tore (14., 26., 28., 34.). Barleben legte nochmal vor. Tom Weißenborn schoss und traf in der 46. Spielminute, gefolgt von Faris Hamidovic (51.). Eine wirkliche Gefahr stellte das für die Sangerhäuser aber nicht dar. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Zarkua schoss und traf in Spielminute 55 ein weiteres Mal. Die Barleber nahmen aber nochmal Anlauf. Faris Hamidovic traf in der 68. Minute noch einmal. Der VfB 1906 Sangerhausen ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Tim Lange schoss und traf in der 85. Minute. Spielstand 7:4 für den VfB 1906 Sangerhausen.

Datum & Uhrzeit: 27.10.2024, 13.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 10

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Lange, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:8 zu festigen (90.+2). In Spielminute 92 handelte sich der FSV Barleben 1911 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 – VfB 1906 Sangerhausen

FSV Barleben 1911: Franke – Hoffmann, Drynda, Mathiot (72. Baecke), Christian, Wettig, Leinhos (32. Weißenborn), Sonntag, Meyer, Fischer (28. Kempe), Hamidovic

VfB 1906 Sangerhausen: Munzert – Schütz, Kurotschkin, Bühling, Bärwolf, Zarkua, Göbel, Ehrich, Bah, Reiber, Lange

Tore: 0:1 Jannes Göbel (1.), 1:1 Erik Christian (11.), 1:2 Jannes Göbel (14.), 1:3 Saba Zarkua (26.), 1:4 Jannes Göbel (28.), 1:5 Jannes Göbel (34.), 2:5 Tom Weißenborn (46.), 3:5 Faris Hamidovic (51.), 3:6 Saba Zarkua (55.), 4:6 Faris Hamidovic (68.), 4:7 Tim Lange (85.), 4:8 Tim Lange (90.+2); Schiedsrichter: Marcel Meier (Niedere Börde OT. Samswegen); Assistenten: Pascal Rose, Helena Marie Purtzel; Zuschauer: 17