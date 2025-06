Barleben/MTU. Am Sonntag haben sich der FSV Barleben 1911 und der VfB 1906 Sangerhausen ein fesselndes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 4:8 (1:5).

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Jannes Göbel für Sangerhausen traf und nach nur eine Minute die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Sangerhäuser konterten bald darauf mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Erik Christian der Torschütze (11.).

FSV Barleben 1911 und VfB 1906 Sangerhausen – 1:1 in Minute 11

Unentschieden. Die Sangerhäuser revanchierten sich jedoch und gingen wieder in Führung. Jannes Göbel verschaffte seinem Team vier weitere Tore (14., 26., 28., 34.). Barleben legte nochmal vor. Tom Weißenborn traf in der 46. Minute, gefolgt von Faris Hamidovic (51.). Brenzlich wurde es für die Sangerhäuser nicht. Sie konterten und bauten den Abstand zum 3:6 aus. Zarkua schoss und traf in der 55. Spielminute zum zweiten Mal. Die Barleber blieben ihnen auf den Fersen. Faris Hamidovic schoss und traf in der 68. Spielminute ein weiteres Mal. Brenzlich wurde es für die Sangerhäuser nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 4:7. Tim Lange traf in Spielminute 85. Spielstand 7:4 für den VfB 1906 Sangerhausen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.10.2024, 13.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 10

Am Ende des Duells sollte es dem VfB 1906 Sangerhausen noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Lange den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 4:8 erweiterte (90.+2). Damit war der Erfolg der Sangerhäuser gesichert. In Spielminute 92 handelte sich der FSV Barleben 1911 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 – VfB 1906 Sangerhausen

FSV Barleben 1911: Franke – Meyer, Fischer (28. Kempe), Leinhos (32. Weißenborn), Christian, Hoffmann, Mathiot (72. Baecke), Sonntag, Wettig, Drynda, Hamidovic

VfB 1906 Sangerhausen: Munzert – Bärwolf, Bah, Kurotschkin, Lange, Ehrich, Zarkua, Schütz, Göbel, Bühling, Reiber

Tore: 0:1 Jannes Göbel (1.), 1:1 Erik Christian (11.), 1:2 Jannes Göbel (14.), 1:3 Saba Zarkua (26.), 1:4 Jannes Göbel (28.), 1:5 Jannes Göbel (34.), 2:5 Tom Weißenborn (46.), 3:5 Faris Hamidovic (51.), 3:6 Saba Zarkua (55.), 4:6 Faris Hamidovic (68.), 4:7 Tim Lange (85.), 4:8 Tim Lange (90.+2); Schiedsrichter: Marcel Meier (Niedere Börde OT. Samswegen); Assistenten: Pascal Rose, Helena Marie Purtzel; Zuschauer: 17