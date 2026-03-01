Der VfL Halle 96 I (U19) hatte am Sonntag kein Glück und verlor die Fußball-Verbandsliga A-Junioren-Partie gegen die SG Union Sandersdorf mit 0:2 (0:0).

Halle/MTU. Das Match zwischen Halle und Sandersdorf ist mit einer klaren 0:2 (0:0)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Halbzeit war bereits in vollem Schwung, als Levin Steffen Schneider für Sandersdorf traf und in Spielminute 57 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 16

VfL Halle 96 I (U19) gerät 0:2 ins Hintertreffen – Minute 90+1

Am Ende des Duells sollte es der SG Union Sandersdorf noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Tobias Nitsche den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (90.+1). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Sandersdorfer aber nicht mehr wettmachen. In Spielminute 94 handelte sich die SG Union Sandersdorf noch eine Gelbe Karte ein. Der VfL Halle 96 I (U19) rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 I (U19) – SG Union Sandersdorf

VfL Halle 96 I (U19): Sdralek – Unthan (79. Dietrich), Brumme, Roschig, Prokein, Onyedeke, Khalid (72. Heute), Ugoh, Hajdarpasic, Lorenz, Krause (84. Omoike)

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Seide, Wieczorek, Schneider (80. Mühlbauer), Nitsche, Osterland, Groh, Mackowiak (62. Franzke), Perl, Uhte, Trettenbach

Tore: 0:1 Levin Steffen Schneider (57.), 0:2 Tobias Nitsche (90.+1); Schiedsrichter: Max Grünwoldt (Leipzig); Assistenten: Fabian Stegner, Jonathan Quilitsch; Zuschauer: 45