Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Am vergangenen Sonntag war der VfL Halle 96 I (U19) gegenüber der SG Union Sandersdorf machtlos und wurde mit 0:2 (0:0) vom Platz gefegt.

Halle/MTU. Vor 45 Zuschauern hat sich das Team von Stephan Neigenfink mit 0:2 (0:0) gegen Sandersdorf geschlagen geben müssen.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Levin Steffen Schneider (SG Union Sandersdorf e.V.) netzte mitten in der zweiten Halbzeit, in Spielminute 57, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 16

91. Minute: VfL Halle 96 I (U19) liegt 0:2 zurück

Am Ende des Duells sollte es der SG Union Sandersdorf noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Tobias Nitsche den Ball über die Torlinie bugsierte (90.+1). Den Vorsprung der Gegner konnten die Sandersdorfer aber nicht mehr wettmachen. In Spielminute 94 handelte sich die SG Union Sandersdorf noch eine Gelbe Karte ein. Der VfL Halle 96 I (U19) rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 I (U19) – SG Union Sandersdorf

VfL Halle 96 I (U19): Sdralek – Hajdarpasic, Khalid (72. Heute), Lorenz, Brumme, Krause (84. Omoike), Onyedeke, Roschig, Ugoh, Prokein, Unthan (79. Dietrich)

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Mackowiak (62. Franzke), Uhte, Osterland, Seide, Trettenbach, Perl, Groh, Nitsche, Wieczorek, Schneider (80. Mühlbauer)

Tore: 0:1 Levin Steffen Schneider (57.), 0:2 Tobias Nitsche (90.+1); Schiedsrichter: Max Grünwoldt (Leipzig); Assistenten: Fabian Stegner, Jonathan Quilitsch; Zuschauer: 45