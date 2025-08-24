Der VfB Ottersleben hatte am Sonntag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren-Partie gegen die Turbine Halle mit 2:5 (1:2).

Magdeburg/MTU. Am Sonntag haben sich der VfB Ottersleben und die Turbine Halle ein spannendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:5 (1:2).

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Tobias Menzel (Magdeburg) eine Gelbe Karte an die Magdeburger (23.). Pascal Enrico Obier (Turbine Halle) netzte nach 30 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Hallenser legten schon kurze Zeit später nach. Diesmal war Jalozinho Só der Torschütze (36.).

Minute 36: VfB Ottersleben 0:2 im Hintertreffen

Tor Nummer drei schoss Leonard Friedrich Bogunski für Ottersleben (38.). Die Partie blieb spannend. Johann Schischka traf für Halle (54). Justus Friedrich Brandt traf für Halle (59). Jalozinho Só netzte für Halle ein (64.). Spielstand 5:1 für die Turbine Halle.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 2

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut handeln. Die Turbine Halle musste einmal Gelb hinnehmen. Der VfB Ottersleben e.V. hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich acht Minuten bis zum Abpfiff, als Max Yunashev den Ball über die Torlinie bugsierte (82.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Magdeburger aber nicht mehr einholen. Die Magdeburger haben sich somit Platz zwölf gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB Ottersleben – Turbine Halle

VfB Ottersleben: Koch – Fadjinou (77. Böer), Lübke, Kozloff, Agte, Bogunski (85. Ibrahim), Rüger, Raschauer (77. Schulz), Multhaupt, Yunashev, Niemann (85. Kahn)

Turbine Halle: Nuding – Brandt, Só (69. Zaeske), Ries, Schischka, Canabate Kasparek, Obier (54. Nordhausen), Waschkowitz, Hohl (50. Hildebrandt), Saile, Schneider (57. Sikora)

Tore: 0:1 Pascal Enrico Obier (30.), 0:2 Jalozinho Só (36.), 1:2 Leonard Friedrich Bogunski (38.), 1:3 Johann Schischka (54.), 1:4 Justus Friedrich Brandt (59.), 1:5 Jalozinho Só (64.), 2:5 Max Yunashev (82.); Schiedsrichter: Tobias Menzel (Magdeburg); Assistenten: Stefan Klose, Maximilian Port; Zuschauer: 30