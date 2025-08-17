Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Der Heimvorteil half der SV Fortuna Magdeburg am Sonntag nicht, als sie sich vor 150 Zuschauern mit 2:4 (2:2) gegen den SV Arminia Magdeburg verabschieden musste.

Gleich nach dem Anstoß schoss Matti Yorick Buschendorf das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (2.). Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor durch Anton Sheviakov (4.) erzielt wurde.

Die SV Fortuna Magdeburg e.V. lag zwei Tore zurück. Und dann klappte es aber noch: Anton-Lasse Meister schoss und traf in der 41. Spielminute. Zum Leidwesen seines Teams lenkte der Magdeburger den Ball in der 45+2 auch noch unglücklich ins eigene Tor. Unentschieden. Die Magdeburger revanchierten sich jedoch und gingen wieder in Führung. Benjamin Hättasch schoss und traf in der 70. Spielminute per Strafstoß. Spielstand 3:2 für den SV Arminia Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 1

Nur vier Minuten vor Spielende gelang es Etienne Aurel Hoffmann, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:4 zu festigen (86.). In Spielminute 92 handelte sich die SV Fortuna Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein. Die Magdeburger sind dennoch auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – SV Arminia Magdeburg

SV Fortuna Magdeburg: Klein – Prause, Böttcher (60. Kirchhoff), Shaqiri (40. Hännig), Meister, Telch (46. Fleck), Tapsoba (75. Drizari), Czerwenka, Starikovskiy (75. Abosultan), Nyarko, Lenze

SV Arminia Magdeburg: Schünemann – Hättasch, May (30. Hering), Sheviakov (46. Johnson), Kranz, Scharfe, Assner, Barth, Jakob (46. Schoendube), Gerlach (46. Reka), Buschendorf (67. Hoffmann)

Tore: 0:1 Matti Yorick Buschendorf (2.), 0:2 Anton Sheviakov (4.), 1:2 Anton-Lasse Meister (41.), 2:2 Louis Hering (45.+2), 2:3 Benjamin Hättasch (70.), 2:4 Etienne Aurel Hoffmann (86.); Schiedsrichter: Marco Uhlmann (Welsleben); Assistenten: Hannis Elias Bonath, Jonas Mädel; Zuschauer: 150