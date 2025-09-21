Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Der Heimbonus half dem SV Arminia Magdeburg am Sonntag nicht, als er sich vor 40 Fans mit 1:3 (1:0) gegen den VfB 1906 Sangerhausen geschlagen geben musste.

Magdeburg/MTU. Die Begegnung zwischen dem SV Arminia Magdeburg und dem VfB 1906 Sangerhausen hat eine unschöne Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Auftakt holten die Rivalen aus Sangerhausen auf und entschieden das Match am Ende mit 1:3 (1:0) für sich.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Benedict Ohrdorf (Bebertal) eine Gelbe Karte an die Magdeburger (27.). Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Florian Hösel vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Maximilian Louis Kranz das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (43.). Während des Spiels griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen steckte jetzt einmal Gelb ein (52.). Die Magdeburger konterten bald darauf mit einem zweiten Tor. Diesmal war Damien Halle der Torschütze (53.).

53. Minute SV Arminia Magdeburg gleichauf mit VfB 1906 Sangerhausen – 1:1

Unentschieden. Sangerhausens Halle konnte seinem Team in Minute 61 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen kassierte noch einmal Gelb.

33 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Theo Schremmer (Sangerhausen) den Ball über die Linie bringen (78.). Mit 3:1 gingen die Sangerhäuser als Sieger vom Platz. Die Magdeburger sind auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Arminia Magdeburg – VfB 1906 Sangerhausen

SV Arminia Magdeburg: Schünemann – Hering (64. Johnson), Assner, Beyer, Kranz, Buschendorf (36. Sheviakov), Gerlach, May (64. Barth), Hoffmann (82. Scharfe), Jakob, Reka (72. Schoendube)

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Lange (87. Zarkua), Buchhorn, Schremmer, Bühling, Grenzebach (72. Schoder), Nicolai (83. Ehrich), Bärwolf, Halle, Ruppe, Schütz

Tore: 1:0 Maximilian Louis Kranz (43.), 1:1 Damien Halle (53.), 1:2 Damien Halle (61.), 1:3 Theo Schremmer (78.); Schiedsrichter: Benedict Ohrdorf (Bebertal); Assistenten: Mia Lübke, Noah Benedict Ohrdorf; Zuschauer: 40