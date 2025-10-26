Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Am Sonntag war der Magdeburger SV Börde gegenüber der VfB Germania Halberstadt A1 machtlos und wurde 2:5 (0:4) besiegt.

Magdeburg/MTU. Am Sonntag haben sich der Magdeburger SV Börde und die VfB Germania Halberstadt A1 ein fesselndes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:5 (0:4).

Alexander Michl (VfB Germania Halberstadt A1) netzte nur sieben Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Halberstädter legten schon kurze Zeit später nach. Diesmal war Cicce Lancine der Torschütze (12.).

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die VfB Germania Halberstadt A1 kassierte einmal Gelb. Und auch Tor Nummer drei, vier und fünf konnte der Magdeburg-Torwart nicht verhindern (31, 45, 54.). Der Vorsprung des VfB Germania Halberstadt A1 schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Dirk Lehmann kämpfte weiter und in Minute 55 gelang Adrian Rrustemi endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 5:1 für die VfB Germania Halberstadt A1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 1

In Minute 68 fiel das letzte Tor der Partie. 23 Minuten nach Anpfiff gelang es Rrustemi, den Ball erneut aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern (68.). Um die Kontrahenten einzuholen reichte es allerdings nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – VfB Germania Halberstadt A1

Magdeburger SV Börde: Richter – Jahn, Neumann, Schuster, Lampe (71. Tzschöckell), Kohle, Dunkel, Lima Sampa, Bittmann, Rrustemi, Westermann (86. Alali)

VfB Germania Halberstadt A1: Hasenbalg – Lancine, Simon, Schrader (68. Schneider), Behrens (80. Stemmler), Leopold, Michl, Roßberg, Schürmann (68. Leube), Naujoks, Ucke

Tore: 0:1 Alexander Michl (7.), 0:2 Cicce Lancine (12.), 0:3 Cicce Lancine (31.), 0:4 Cicce Lancine (45.), 0:5 Max Leopold (54.), 1:5 Adrian Rrustemi (55.), 2:5 Adrian Rrustemi (68.); Zuschauer: 25