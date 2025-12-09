Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Der Heimbonus half dem FSV Barleben 1911 am Dienstag nicht, als er sich vor 50 Zuschauern mit 1:4 (0:3) gegen den Haldensleber SC geschlagen geben musste.

Barleben/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Christoph Schindler. Der Trainer von Barleben musste sein Team bei einer 1:4 (0:3)-Niederlage gegen Haldensleber beobachten.

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Louis Neumann das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (10.). Die Haldensleber legten in der 28. Minute nach. Diesmal war Lenny Joshua Boege der Torschütze.

28. Minute: FSV Barleben 1911 liegt 0:2 zurück

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Boege konnte in Minute 31 erneut einnetzen. Es lief nicht gut für den FSV Barleben 1911. In Minute 57 schaffte es Spieler Nummer 11 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, das Match war jedoch verloren. Spielstand 3:1 für den Haldensleber SC.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 12

In Minute 76 fiel der finale Treffer der Partie. 31 Minuten nach Anpfiff gelang es Sören Ahlfeld, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:4 zu erweitern (76.).

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 – Haldensleber SC

FSV Barleben 1911: T. T. Meyer – Resch, Leon, Günther, Korbginski (55. Wosahlo), Fromme, Bertram, Teubner, J. P. Meyer (77. Hein), J. L. Meyer, Hoffmann (55. Schröter)

Haldensleber SC: Krepp – Klein, Boege, Ahlfeld, Grmay (52. Madaus), Hartmann, Prokop, Neumann (71. Okubazgi), Thal (52. Schürmann), Wilken (62. Teuchler), Sulfrian (62. Fölsch)

Tore: 0:1 Louis Neumann (10.), 0:2 Lenny Joshua Boege (28.), 0:3 Lenny Joshua Boege (31.), 1:3 John Poul Meyer (57.), 1:4 Sören Ahlfeld (76.); Schiedsrichter: Andreas Pak (Magdeburg); Assistenten: Paul van der Velde, Nils Lehmann; Zuschauer: 50