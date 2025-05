Signifikant unterlegen zeigte sich der FSV Barleben 1911 in der Auseinandersetzung gegen die NSG SSC/RW Weißenfels vergangenen Sonntag in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren. Die Gastgeber verloren mit 2:7 (1:4).

Am Sonntag haben sich der FSV Barleben 1911 und die NSG SSC/RW Weißenfels ein packendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:7 (1:4).

Robin Buttlar (NSG SSC/RW Weißenfels) netzte nur drei Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Weißenfelser konterten in der 19. Minute. Diesmal war Jason Dominik Hohlfeld der Torschütze.

Minute 19 FSV Barleben 1911 auf Augenhöhe mit NSG SSC/RW Weißenfels – 1:1

Die Mannschaften waren gleich auf. Die Weißenfelser konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Belal Elmi verschaffte seinem Team drei weitere Tore (39., 41., 42.). So einfach ließen sich die Barleber jedoch nicht abhängen. Hohlfeld versenkte den Ball in Minute 48 ein weiteres Mal. Eine ernsthafte Gefahr stellte das für die Weißenfelser aber nicht dar. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Elmi traf in Minute 58, gefolgt von Jaime Ian Kalkofen (72.). Spielstand 6:2 für die NSG SSC/RW Weißenfels.

Datum & Uhrzeit: 18.05.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 28

Auf den letzten Drücker, in der 90. Minute konnte Jeremy Amolegbe (Weißenfels) den Ball über die Linie bringen (90.). Mit 7:2 gingen die Weißenfelser als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 – NSG SSC/RW Weißenfels

FSV Barleben 1911: Franke – Meyer, Drynda, Leinhos, Fischer (57. Teubner), Sonntag, Hohlfeld, Christian (65. Weißenborn), Kempe (46. Hoffmann), Dohms, Holze (63. Mathiot)

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Rothhoff, Kuhles, Ohl (46. Menzel), Kalkofen, Kopp, Kopp (8. Skupin), Reiche, Elmi, Buttlar (72. Amolegbe), May (45. Almutaleb)

Tore: 0:1 Robin Buttlar (3.), 1:1 Jason Dominik Hohlfeld (19.), 1:2 Belal Elmi (39.), 1:3 Belal Elmi (41.), 1:4 Hannes Skupin (42.), 2:4 Jason Dominik Hohlfeld (48.), 2:5 Belal Elmi (58.), 2:6 Jaime Ian Kalkofen (72.), 2:7 Jeremy Amolegbe (90.); Schiedsrichter: Nils Pilz (Magdeburg); Assistenten: Otto Wilhelm Neumann, Arne Seitz; Zuschauer: 25