Signifikant unterlegen zeigte sich der FSV Barleben 1911 in der Partie gegen den VfL Halle 96 I (U19) am vergangenen Sonntag in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren. Die Gastgeber verloren mit 1:5 (0:3).

Barleben/MTU. Ernüchternde Leistung: Das Team um Stefan Resch hat am Sonntag vor 35 Zuschauern auf dem Sportplatz Ebendorf ganze fünf Tore kassiert. Das Spiel endete 1:5 (0:3).

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Hannes Thomas Unthan für Halle traf und nach nur acht Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Lio Lorenz den Ball ins Netz.

31. Minute: FSV Barleben 1911 liegt 0:2 zurück

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Tim Luca Alexander. Saleem Shero Khalid konnte in Minute 37 einnetzen und Fromme legte in Minute 59 nach. Es sah nicht gut aus für den FSV Barleben 1911. In Minute 70 schaffte es Spieler Nummer 9 noch, die Ehre der Barleber zu bewahren, das Match war jedoch verloren. Spielstand 4:1 für den VfL Halle 96 I (U19).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.15 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch acht Minuten bis zum Abpfiff, als Khalid den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 1:5 ausbaute (82.). Damit war der Sieg der Hallenser entschieden. Die Gegner vom VfL Halle 96 I (U19) beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 – VfL Halle 96 I (U19)

FSV Barleben 1911: Alexander – Leon (80. Hutzler), J. P. Meyer (65. Hoffmann), Fromme, Günther, Teubner (88. Mendel), Korbginski (88. Rautmann), Bertram, J. L. Meyer (80. Winter), Resch, Müller

VfL Halle 96 I (U19): Sdralek – Lorenz, Heute, Meyer, Danyi, Ugoh (46. Zabel), Khalid, Rayko, Onyedeke, Prokein, Unthan (66. Witter)

Tore: 0:1 Hannes Thomas Unthan (8.), 0:2 Lio Lorenz (31.), 0:3 Saleem Shero Khalid (37.), 0:4 Lio Lorenz (59.), 1:4 Arthur Fromme (70.), 1:5 Saleem Shero Khalid (82.); Schiedsrichter: Julien-Rene Franke (Magdeburg); Assistenten: Adrian Scharf, Tarek Noel Wolff; Zuschauer: 35