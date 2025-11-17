Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Am Samstag setzte sich der Gastgeber Haldensleber SC vor 30 Zuschauern gegen den Magdeburger SV Börde mit einem überlegenen 7:1 (5:0) durch.

Haldensleben/MTU. Die Haldensleber haben am Samstag dem Rivalen aus Magdeburg ganze sieben Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 7:1 (5:0) gingen sie vom Platz.

Gleich nach Spielstart schoss Jannes Michael Prokop das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (5.). Das zweite Tor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Louis Neumann den Ball ins Netz (17.).

Minute 17: Haldensleber SC baut Führung auf 2:0 aus

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der Haldensleber SC musste einmal Gelb hinnehmen. Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Oskar Wilhelm Model musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Prokop konnte in Minute 26 erneut einnetzen, Philipp Teuchler in Minute 30 und Prokop legte in Minute 451 nach. Es lief nicht gut für den Magdeburger SV Börde. In Minute 56 gelang es Spieler Nummer 2 noch, die Ehre der Magdeburger zu bewahren, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. Philipp Teuchler traf für Haldensleber in Minute 71. Spielstand 6:1 für den Haldensleber SC.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 9

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut eingreifen. Der Haldensleber SC steckte noch einmal Gelb ein.

In der 90. Minute gelang es Prokop, den Ball erneut aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 7:1 auszubauen (90.). In Spielminute 90 handelte sich der Magdeburger SV Börde noch eine Gelbe Karte ein. Der Haldensleber SC hat sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – Magdeburger SV Börde

Haldensleber SC: Krepp – Prokop, Boege, Klein, Ahlfeld (75. Grmay), Sulfrian (75. Schürmann), Neumann, Hartmann, Walther (80. Asfahale), Teuchler, Wilken

Magdeburger SV Börde: Model – Dunkel, Schuster, Westermann, Neumann, Jahn (47. Lima Sampa), Horn (86. Lampe), Richter, Bittmann, Begest (47. Beneke), Krauel (47. Jäger)

Tore: 1:0 Jannes Michael Prokop (5.), 2:0 Louis Neumann (17.), 3:0 Jannes Michael Prokop (26.), 4:0 Philipp Teuchler (30.), 5:0 Jannes Michael Prokop (45.+1), 5:1 Kristof Neumann (56.), 6:1 Philipp Teuchler (71.), 7:1 Jannes Michael Prokop (90.); Schiedsrichter: Norman Schütze (Stendal); Assistenten: Fynn Lennox Hansen, Hannes Glathe; Zuschauer: 30