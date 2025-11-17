Kantersieg für den Haldensleber SC: Am 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren konnten die Gastgeber einen souveränen Erfolg gegen den Magdeburger SV Börde feiern. Vor 30 Zuschauern gewann das Team 7:1 (5:0).

Bereits kurz nach dem Anstoß schoss Jannes Michael Prokop das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (5.). Das zweite Tor fiel kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Louis Neumann den Ball ins Netz (17.).

Minute 17: Haldensleber SC mit 2:0 Vorsprung

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der Haldensleber SC musste einmal Gelb hinnehmen. Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Oskar Wilhelm Model. Prokop konnte in Minute 26 erneut einnetzen, Philipp Teuchler in Minute 30 und Prokop legte in Minute 451 nach. Es lief nicht gut für den Magdeburger SV Börde. In Minute 56 gelang es Spieler Nummer 2 noch, die Ehre der Magdeburger zu retten, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. Philipp Teuchler traf für Haldensleber in Minute 71. Spielstand 6:1 für den Haldensleber SC.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 9

In den folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der Haldensleber SC steckte noch einmal Gelb ein.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg, als Prokop den Ball erneut aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 7:1 erweiterte (90.). Damit war der Erfolg der Haldensleber gesichert. In Spielminute 90 handelte sich der Magdeburger SV Börde noch eine Gelbe Karte ein. Die Haldensleber sicherten sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – Magdeburger SV Börde

Haldensleber SC: Krepp – Neumann, Teuchler, Ahlfeld (75. Grmay), Boege, Wilken, Sulfrian (75. Schürmann), Walther (80. Asfahale), Prokop, Hartmann, Klein

Magdeburger SV Börde: Model – Dunkel, Schuster, Jahn (47. Lima Sampa), Bittmann, Begest (47. Beneke), Neumann, Westermann, Richter, Horn (86. Lampe), Krauel (47. Jäger)

Tore: 1:0 Jannes Michael Prokop (5.), 2:0 Louis Neumann (17.), 3:0 Jannes Michael Prokop (26.), 4:0 Philipp Teuchler (30.), 5:0 Jannes Michael Prokop (45.+1), 5:1 Kristof Neumann (56.), 6:1 Philipp Teuchler (71.), 7:1 Jannes Michael Prokop (90.); Schiedsrichter: Norman Schütze (Stendal); Assistenten: Fynn Lennox Hansen, Hannes Glathe; Zuschauer: 30