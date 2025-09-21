Einen 3:2 (2:2)-Heimsieg gegen die SG Dessau/Kochstedt fuhr der Haldensleber SC am 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren ein.

Haldensleben/MTU. Nach einem spannenden Duell haben sich der Haldensleber SC und die SG Dessau/Kochstedt am Sonntag 3:2 (2:2) getrennt.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 25 Minuten schoss Jannes Michael Prokop mit einem Strafstoß das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Darvin Francis Hajowsky (32.) erzielt wurde.

1:1 im Duell zwischen Haldensleber SC und SG Dessau/Kochstedt – Minute 32

Tor Nummer drei schoss Louis Neumann für Haldensleber (38.). Die Partie blieb spannend. Carlo Fiete Fülla (Dessau) traf in Minute 39. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch neun Minuten bis zum Abpfiff, als Neumann den Ball erneut aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Haldensleber sicherte (81.). In Spielminute 88 handelte sich der Haldensleber SC noch eine Gelbe Karte ein. Die Haldensleber sicherten sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – SG Dessau/Kochstedt

Haldensleber SC: Krepp – Teuchler, Neumann (90. Petrochenko), Klein, Riedner (70. Zielinski), Wilken (55. Ahlfeld), Boege, Richter (77. Walther), Sulfrian (46. Schnee), Prokop, Limburg

SG Dessau/Kochstedt: Rosner – Seidler (59. Spielau), Alhamwi, Becker, Dujakovic, Khan (69. Vetter), Täubrecht, Karbath, Fülla, Hajowsky, Krieg (75. Linke)

Tore: 1:0 Jannes Michael Prokop (25.), 1:1 Darvin Francis Hajowsky (32.), 2:1 Louis Neumann (38.), 2:2 Carlo Fiete Fülla (39.), 3:2 Louis Neumann (81.); Schiedsrichter: Florian Gehrmann (Oebisfelde); Assistenten: Matti Chelvier, Joel Alexander Stief; Zuschauer: 35