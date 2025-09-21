Am 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren gelang dem Haldensleber SC ein 3:2 (2:2)-Triumph über die SG Dessau/Kochstedt.

Haldensleben/MTU. Am Sonntag haben sich der Haldensleber SC und die SG Dessau/Kochstedt ein aufregendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (2:2).

Es waren schon 25 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Jannes Michael Prokop mit einem Strafstoß für Haldensleber traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das Gegentor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten: Diesmal setzte Darvin Francis Hajowsky den Ball ins Netz (32.).

Tor Nummer drei schoss Louis Neumann für Haldensleber (38.). Es blieb spannend. Carlo Fiete Fülla (Dessau) traf in Minute 39. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Neumann (Haldensleber) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Haldensleber Mannschaft erzielen (81.). In Spielminute 88 handelte sich der Haldensleber SC noch eine Gelbe Karte ein. Der Haldensleber SC sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – SG Dessau/Kochstedt

Haldensleber SC: Krepp – Limburg, Richter (77. Walther), Klein, Boege, Neumann (90. Petrochenko), Wilken (55. Ahlfeld), Riedner (70. Zielinski), Teuchler, Sulfrian (46. Schnee), Prokop

SG Dessau/Kochstedt: Rosner – Dujakovic, Täubrecht, Hajowsky, Seidler (59. Spielau), Fülla, Karbath, Becker, Krieg (75. Linke), Khan (69. Vetter), Alhamwi

Tore: 1:0 Jannes Michael Prokop (25.), 1:1 Darvin Francis Hajowsky (32.), 2:1 Louis Neumann (38.), 2:2 Carlo Fiete Fülla (39.), 3:2 Louis Neumann (81.); Schiedsrichter: Florian Gehrmann (Oebisfelde); Assistenten: Matti Chelvier, Joel Alexander Stief; Zuschauer: 35