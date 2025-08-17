Der Haldensleber SC unter Leitung von Trainer Tino Krebs feierte ein überlegenes Ergebnis über den VfB Ottersleben mit einem 4:0 (3:0) in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren-Partie.

Haldensleben/MTU. Die 50 Besucher auf dem Sportplatz Jahn-Allee haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Haldensleber schlugen die Gäste aus Ottersleben mit 4:0 (3:0) deutlich.

Gleich nach dem Anstoß schoss Sebastian Riedner das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (5.). Während des Spiels musste der Schiedsrichter intervenieren. Der VfB Ottersleben steckte einmal Gelb ein (18.). Das zweite Tor folgte schon wenige Minuten nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Jannes Michael Prokop den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0 (19.).

Minute 19: Haldensleber SC baut Führung auf 2:0 aus

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 20: Haldensleber traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Louis Neumann ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 1

Das Spiel endete bitter für die Magdeburger. In Minute 87 lenkte Julian Multhaupt den Ball unglücklich ins eigene Tor und baute den Vorsprung der Gegner noch weiter aus. Die Haldensleber sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – VfB Ottersleben

Haldensleber SC: Krepp – Sulfrian, Prokop (87. Petrochenko), Klein (65. Limburg), Hartmann, Teuchler (82. Okubazgi), Schnee, Neumann (65. Walther), Boege, Riedner (82. Asfahale), Ahlfeld

VfB Ottersleben: Koch – Lübke, Agte (46. Lieck), Multhaupt, Niemann, Raschauer (46. Hintze), Rüger, Yunashev (77. Kahn), Raschauer (85. Neumann), Bogunski (77. Safdari), Fadjinou

Tore: 1:0 Sebastian Riedner (5.), 2:0 Jannes Michael Prokop (19.), 3:0 Louis Neumann (20.), 4:0 Julian Multhaupt (87.); Schiedsrichter: Christopher Bethke (Burg); Assistenten: Bennet Kunze, Tobias Schläger; Zuschauer: 50