Einen 3:2 (2:2)-Heimsieg gegen die SG Dessau/Kochstedt heimste der Haldensleber SC am 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren ein.

Haldensleben/MTU. Der Haldensleber SC und die SG Dessau/Kochstedt haben sich am Sonntag in einem aufregenden Spiel gemessen und trennten sich 3:2 (2:2).

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 25 Minuten schoss Jannes Michael Prokop mit einem Strafstoß das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Haldensleber konterten bald darauf mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Darvin Francis Hajowsky der Torschütze (32.).

Tor Nummer drei schoss Louis Neumann für Haldensleber (38.). Es blieb spannend. Carlo Fiete Fülla (Dessau) traf in Minute 39. Spielstand 2:2.

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Neumann (Haldensleber) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Haldensleber Elf erzielen (81.). In Spielminute 88 handelte sich der Haldensleber SC noch eine Gelbe Karte ein. Der Haldensleber SC sicherte sich somit Platz sechs.

Haldensleber SC: Krepp – Boege, Richter (77. Walther), Limburg, Riedner (70. Zielinski), Prokop, Teuchler, Neumann (90. Petrochenko), Wilken (55. Ahlfeld), Sulfrian (46. Schnee), Klein

SG Dessau/Kochstedt: Rosner – Seidler (59. Spielau), Alhamwi, Becker, Dujakovic, Khan (69. Vetter), Täubrecht, Fülla, Karbath, Hajowsky, Krieg (75. Linke)

Tore: 1:0 Jannes Michael Prokop (25.), 1:1 Darvin Francis Hajowsky (32.), 2:1 Louis Neumann (38.), 2:2 Carlo Fiete Fülla (39.), 3:2 Louis Neumann (81.); Schiedsrichter: Florian Gehrmann (Oebisfelde); Assistenten: Matti Chelvier, Joel Alexander Stief; Zuschauer: 35