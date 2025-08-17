Der Haldensleber SC unter Leitung von Trainer Tino Krebs feierte einen deutlichen Erfolg über den VfB Ottersleben mit einem 4:0 (3:0) in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren-Partie.

Haldensleben/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 50 Besuchern auf dem Sportplatz Jahn-Allee geboten. Die Haldensleber waren den Gästen aus Ottersleben mit 4:0 (3:0) deutlich überlegen.

Schon kurz nach Spielstart schoss Sebastian Riedner das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (5.). Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der VfB Ottersleben steckte einmal Gelb ein (18.). Die Haldensleber legten rasch mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Jannes Michael Prokop der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0 (19.).

Haldensleber SC führt mit 2:0 – Minute 19

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 20: Haldensleber traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Louis Neumann ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 1

Das Spiel endete bitter für die Magdeburger. In Minute 87 lenkte Julian Multhaupt den Ball unglücklich ins eigene Tor und baute den Vorsprung der Gegner noch weiter aus. Der Haldensleber SC rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – VfB Ottersleben

Haldensleber SC: Krepp – Boege, Neumann (65. Walther), Prokop (87. Petrochenko), Teuchler (82. Okubazgi), Klein (65. Limburg), Schnee, Sulfrian, Hartmann, Ahlfeld, Riedner (82. Asfahale)

VfB Ottersleben: Koch – Rüger, Lübke, Niemann, Agte (46. Lieck), Bogunski (77. Safdari), Multhaupt, Yunashev (77. Kahn), Fadjinou, Raschauer (85. Neumann), Raschauer (46. Hintze)

Tore: 1:0 Sebastian Riedner (5.), 2:0 Jannes Michael Prokop (19.), 3:0 Louis Neumann (20.), 4:0 Julian Multhaupt (87.); Schiedsrichter: Christopher Bethke (Burg); Assistenten: Bennet Kunze, Tobias Schläger; Zuschauer: 50