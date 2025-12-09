Fußball-Verbandsliga A-Junioren: In der Partie am Dienstag war der FSV Barleben 1911 gegenüber dem Haldensleber SC machtlos und wurde 1:4 (0:3) besiegt.

Barleben/MTU. Das Match zwischen Barleben und Haldensleber ist mit einer klaren 1:4 (0:3)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Gleich nach Spielstart schoss Louis Neumann das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (10.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Lenny Joshua Boege den Ball ins Netz.

FSV Barleben 1911 hinkt 0:2 hinterher – 28. Minute

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Boege konnte in Minute 31 erneut einnetzen. Es lief nicht gut für den FSV Barleben 1911. In Minute 57 gelang es Spieler Nummer 11 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Spielstand 3:1 für den Haldensleber SC.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 12

In Minute 76 fiel das letzte Tor der Partie. 31 Minuten nach Anpfiff gelang es Sören Ahlfeld, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:4 zu erweitern (76.).

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 – Haldensleber SC

FSV Barleben 1911: T. T. Meyer – Korbginski (55. Wosahlo), Hoffmann (55. Schröter), J. L. Meyer, Günther, J. P. Meyer (77. Hein), Leon, Fromme, Resch, Bertram, Teubner

Haldensleber SC: Krepp – Boege, Hartmann, Grmay (52. Madaus), Klein, Ahlfeld, Neumann (71. Okubazgi), Wilken (62. Teuchler), Sulfrian (62. Fölsch), Prokop, Thal (52. Schürmann)

Tore: 0:1 Louis Neumann (10.), 0:2 Lenny Joshua Boege (28.), 0:3 Lenny Joshua Boege (31.), 1:3 John Poul Meyer (57.), 1:4 Sören Ahlfeld (76.); Schiedsrichter: Andreas Pak (Magdeburg); Assistenten: Paul van der Velde, Nils Lehmann; Zuschauer: 50