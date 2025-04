Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Mit einem unrühmlichen Endstand von 0:6 (0:1) verließ der FSV Barleben 1911 an diesem Wochenende den Sportplatz- Platz 2. Der SV Arminia Magdeburg fuhr siegreich nach Hause.

Barleben/MTU. Ernüchternde Leistung: Das Team um Thomas Lubner hat am Sonntag vor 25 Zuschauern auf dem Sportplatz- Platz 2 ganze sechs Treffer einstecken müssen. Die Partie endete 0:6 (0:1).

Es waren schon 28 Minuten des Spiels vergangen, als Lio Marko Kühl für Magdeburg traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor konnten die Magdeburger in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Subhi Jahjah den Ball ins Netz.

55. Minute: FSV Barleben 1911 liegt 0:2 zurück

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Fredrik Karlson Uthe traf in Minute 57, Theodor Lange in Minute 60 und Yannick Diallo in Minute 67. Spielstand 5:0 für den SV Arminia Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.04.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 24

In Minute 79 fiel das letzte Tor der Partie. 34 Minuten nach Anpfiff gelang es Diallo, den Ball erneut ins Netz zu befördern (79.). Um zum Rivalen aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. In Spielminute 82 handelte sich der FSV Barleben 1911 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 – SV Arminia Magdeburg

FSV Barleben 1911: Franke – Drynda (63. Baecke), Dohms, Sonntag, J. P. Meyer, Christian (46. J. L. Meyer), Resch, Leinhos, Holze, Teubner, Mathiot (58. Weißenborn)

SV Arminia Magdeburg: Sambill – Reka (66. Abou Rawash), Jahjah (58. Diallo), Gerlach, Sheviakov, Polzin (58. Assner), Lange (63. Ahmed), Uthe (63. Kreuter), Zoschke, Kühl, Scharfe

Tore: 0:1 Lio Marko Kühl (28.), 0:2 Subhi Jahjah (55.), 0:3 Fredrik Karlson Uthe (57.), 0:4 Theodor Lange (60.), 0:5 Yannick Diallo (67.), 0:6 Yannick Diallo (79.); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Stefan Klose, Noa Justin Mania; Zuschauer: 25