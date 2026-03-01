Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Mit einem unrühmlichen Ergebnis von 2:8 (1:4) verließ der FSV Barleben 1911 am Sonntag den Sportplatz- Platz 2. Die SG Dessau/Kochstedt fuhr siegreich nach Hause.

Barleben/MTU. Am Sonntag haben sich der FSV Barleben 1911 und die SG Dessau/Kochstedt ein fesselndes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:8 (1:4).

In Minute 11 kam es bereits zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Emilio Becker das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der FSV Barleben 1911 kassierte zweimal Gelb (12.). Das zweite Tor fiel kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Carlo Fiete Fülla den Ball ins Netz (23.).

FSV Barleben 1911 liegt 0:2 im Rückstand – 23. Minute

Der FSV Barleben 1911 e.V. war zwei Tore im Rückstand. Und dann klappte es aber noch: Jamie Maurice Korbginski traf in Spielminute 25. Eine wirkliche Bedrohung erwuchs den Dessauern daraus nicht. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Darvin Francis Hajowsky versenkte den Ball in Spielminute 30, gefolgt von Per Seidler (45.). So leicht ließen sich die Barleber nicht abhängen. Bennet Günther traf in der 60. Spielminute per Strafstoß. Gefährlich wurde die Situation für die Dessauer nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 2:5. Hajowsky verschaffte seinem Team drei weitere Tore (66., 73., 80.). Spielstand 7:2 für die SG Dessau/Kochstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.15 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 16

Auf den letzten Drücker, in der 90. Minute konnte Seidler (Dessau) den Ball erneut über die Linie bringen (90.). Mit 8:2 gingen die Dessauer als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 – SG Dessau/Kochstedt

FSV Barleben 1911: Alexander – Korbginski (61. Altergott), Mathiot, Günther (65. Gagelmann), Teubner (39. Bertram), Fromme, Resch, J. P. Meyer, J. L. Meyer, Hutzler (65. Rautmann), Müller

SG Dessau/Kochstedt: Rosner – Fülla (80. Karbath), Spielau, Seidler, Sanneh, Khan (65. Bro), Alhamwi, Hajowsky, Becker, Dujakovic (23. Panzer), Täubrecht (69. Saalmann)

Tore: 0:1 Emilio Becker (11.), 0:2 Carlo Fiete Fülla (23.), 1:2 Jamie Maurice Korbginski (25.), 1:3 Darvin Francis Hajowsky (30.), 1:4 Per Seidler (45.), 2:4 Bennet Günther (60.), 2:5 Darvin Francis Hajowsky (66.), 2:6 Carlo Fiete Fülla (73.), 2:7 Carlo Fiete Fülla (80.), 2:8 Per Seidler (90.); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Lieven Schulze, Lenox Palme; Zuschauer: 20