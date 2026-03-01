In der Fußball-Verbandsliga A-Junioren kassierte der FSV Barleben 1911 am Wochenende eine üble Pleite gegen die SG Dessau/Kochstedt und ging 2:8 (1:4) vom Platz.

Barleben/MTU. Nach einem spannenden Match haben sich der FSV Barleben 1911 und die SG Dessau/Kochstedt am Sonntag 2:8 (1:4) getrennt.

Das Spiel war bereits gut im Gange, als Emilio Becker für Dessau traf und in Spielminute 11 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter eingreifen. Der FSV Barleben 1911 steckte zweimal Gelb ein (12.). Die Dessauer legten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Carlo Fiete Fülla der Torschütze (23.).

Dann kamen die zurückliegenden Barleber schließlich auch mal zum Zug: Jamie Maurice Korbginski traf in Spielminute 25. Eine echte Bedrohung stellte das für die Dessauer aber nicht dar. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Darvin Francis Hajowsky versenkte den Ball in der 30. Spielminute, gefolgt von Per Seidler (45.). So leicht ließen sich die Barleber jedoch nicht abhängen. Bennet Günther versenkte den Ball in Spielminute 60 per Strafstoß. Die SG Dessau/Kochstedt ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Hajowsky verschaffte seinem Team drei weitere Tore (66., 73., 80.). Spielstand 7:2 für die SG Dessau/Kochstedt.

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.15 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 16

In der allerletzten Minute konnte Seidler (Dessau) den Ball erneut über die Linie bringen (90.). Mit 8:2 verließen die Dessauer den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 – SG Dessau/Kochstedt

FSV Barleben 1911: Alexander – Müller, Teubner (39. Bertram), Hutzler (65. Rautmann), J. P. Meyer, J. L. Meyer, Resch, Korbginski (61. Altergott), Günther (65. Gagelmann), Mathiot, Fromme

SG Dessau/Kochstedt: Rosner – Khan (65. Bro), Seidler, Becker, Fülla (80. Karbath), Dujakovic (23. Panzer), Hajowsky, Alhamwi, Täubrecht (69. Saalmann), Sanneh, Spielau

Tore: 0:1 Emilio Becker (11.), 0:2 Carlo Fiete Fülla (23.), 1:2 Jamie Maurice Korbginski (25.), 1:3 Darvin Francis Hajowsky (30.), 1:4 Per Seidler (45.), 2:4 Bennet Günther (60.), 2:5 Darvin Francis Hajowsky (66.), 2:6 Carlo Fiete Fülla (73.), 2:7 Carlo Fiete Fülla (80.), 2:8 Per Seidler (90.); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Lieven Schulze, Lenox Palme; Zuschauer: 20