In der Fußball-Verbandsliga A-Junioren kassierte der FSV Barleben 1911 am Wochenende eine bittere Pleite gegen die SG Dessau/Kochstedt und ging 2:8 (1:4) vom Platz.

Emilio Becker (SG Dessau/Kochstedt) netzte elf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber mit einem verwandelten Strafstoß in Rückstand. Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter handeln. Der FSV Barleben 1911 steckte zweimal Gelb ein (12.). Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor durch Carlo Fiete Fülla (23.) erzielt wurde.

FSV Barleben 1911 liegt 0:2 im Rückstand – 23. Minute

Der FSV Barleben 1911 e.V. war zwei Tore im Rückstand. Und dann klappte es aber noch: Jamie Maurice Korbginski schoss und traf in Minute 25. Eine ernsthafte Gefahr stellte das für die Dessauer aber nicht dar. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Darvin Francis Hajowsky schoss und traf in der 30. Spielminute, gefolgt von Per Seidler (45.). Die Barleber blieben ihnen auf den Fersen. Bennet Günther traf in der 60. Spielminute per Strafstoß. Eine echte Gefahr erwuchs den Dessauern daraus nicht. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Hajowsky verschaffte seinem Team drei weitere Tore (66., 73., 80.). Spielstand 7:2 für die SG Dessau/Kochstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.15 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 16

In der 90. Minute gelang es Seidler, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:8 zu festigen (90.).

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 – SG Dessau/Kochstedt

FSV Barleben 1911: Alexander – Korbginski (61. Altergott), J. P. Meyer, Müller, Resch, Mathiot, Hutzler (65. Rautmann), J. L. Meyer, Teubner (39. Bertram), Günther (65. Gagelmann), Fromme

SG Dessau/Kochstedt: Rosner – Spielau, Becker, Sanneh, Alhamwi, Täubrecht (69. Saalmann), Seidler, Dujakovic (23. Panzer), Hajowsky, Khan (65. Bro), Fülla (80. Karbath)

Tore: 0:1 Emilio Becker (11.), 0:2 Carlo Fiete Fülla (23.), 1:2 Jamie Maurice Korbginski (25.), 1:3 Darvin Francis Hajowsky (30.), 1:4 Per Seidler (45.), 2:4 Bennet Günther (60.), 2:5 Darvin Francis Hajowsky (66.), 2:6 Carlo Fiete Fülla (73.), 2:7 Carlo Fiete Fülla (80.), 2:8 Per Seidler (90.); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Lieven Schulze, Lenox Palme; Zuschauer: 20