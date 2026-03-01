In der Fußball-Verbandsliga A-Junioren kassierte der FSV Barleben 1911 am Wochenende eine bittere Pleite gegen die SG Dessau/Kochstedt und ging 2:8 (1:4) vom Platz.

Barleben/MTU. Nach einem spannenden Match haben sich der FSV Barleben 1911 und die SG Dessau/Kochstedt am Sonntag 2:8 (1:4) getrennt.

In Minute 11 kam es bereits zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Emilio Becker das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der FSV Barleben 1911 steckte zweimal Gelb ein (12.). Die Dessauer legten kurz darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Carlo Fiete Fülla der Torschütze (23.).

23. Minute: FSV Barleben 1911 0:2 im Hintertreffen

Der FSV Barleben 1911 e.V. hinkte zwei Tore hinterher bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Jamie Maurice Korbginski schoss und traf in der 25. Minute. Eine wirkliche Bedrohung stellte das für die Dessauer aber nicht dar. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Darvin Francis Hajowsky schoss und traf in der 30. Minute, gefolgt von Per Seidler (45.). Es wollte den Dessauern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Bennet Günther versenkte den Ball in Spielminute 60 per Strafstoß. Eine wirkliche Gefahr stellte das für die Dessauer aber nicht dar. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Hajowsky verschaffte seinem Team drei weitere Tore (66., 73., 80.). Spielstand 7:2 für die SG Dessau/Kochstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.15 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 16

Auf den letzten Drücker, in der 90. Minute konnte Seidler (Dessau) den Ball erneut über die Linie bringen (90.). Mit 8:2 verließen die Dessauer den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 – SG Dessau/Kochstedt

FSV Barleben 1911: Alexander – Fromme, Teubner (39. Bertram), Hutzler (65. Rautmann), Müller, Resch, J. P. Meyer, J. L. Meyer, Korbginski (61. Altergott), Mathiot, Günther (65. Gagelmann)

SG Dessau/Kochstedt: Rosner – Fülla (80. Karbath), Dujakovic (23. Panzer), Alhamwi, Seidler, Khan (65. Bro), Sanneh, Becker, Täubrecht (69. Saalmann), Hajowsky, Spielau

Tore: 0:1 Emilio Becker (11.), 0:2 Carlo Fiete Fülla (23.), 1:2 Jamie Maurice Korbginski (25.), 1:3 Darvin Francis Hajowsky (30.), 1:4 Per Seidler (45.), 2:4 Bennet Günther (60.), 2:5 Darvin Francis Hajowsky (66.), 2:6 Carlo Fiete Fülla (73.), 2:7 Carlo Fiete Fülla (80.), 2:8 Per Seidler (90.); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Lieven Schulze, Lenox Palme; Zuschauer: 20