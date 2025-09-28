Einen 1:0 (0:0)-Heimerfolg gegen den Haldensleber SC fuhr die VfB Germania Halberstadt A1 am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren ein.

Halberstadt/MTU. 1:0 (0:0) lautet das Schlussergebnis des Matches zwischen der VfB Germania Halberstadt A1 und Haldensleber SC. 45 Zuschauer verfolgten das Spiel im Friedensstadion.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Benjamin Petri (Irxleben) eine Gelbe Karte an die Halberstädter (43.). Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 20 Minuten nach dem Beginn der zweiten Halbzeit, brachte Youen Schrader den Gastgeber in Führung (65.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 6

Die Halberstädter sind dennoch auf Platz fünf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt A1 – Haldensleber SC

VfB Germania Halberstadt A1: Neumann – Simon, Behrens (74. Dobritz), Leopold, Schürmann, Knoche (62. Michl), Lancine (86. Leube), Schrader (74. Naujoks), Roßberg (53. Stemmler), Stender, Ucke

Haldensleber SC: Krepp – Teuchler, Ahlfeld (84. Grmay), Klein (83. Petrochenko), Neumann, Wilken, Riedner, Richter, Boege, Schnee, Hartmann

Tore: 1:0 Youen Schrader (65.); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Stefan Klose, Noah Benedict Ohrdorf; Zuschauer: 45