Am 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren glückte der NSG SSC/RW Weißenfels ein 1:0 (0:0)-Triumph über den VfL Halle 96 I (U19).

Weißenfels/MTU. Auf dem Sportplatz Rot-Weiß haben 32 Fußballfans am Samstag das Kräftemessen zwischen der NSG SSC/RW Weißenfels und dem VfL Halle 96 I (U19) verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 1:0 (0:0).

Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten verstrichen und es wollte einfach nicht klappen. Auch nach dem Seitenwechsel schienen alle Bemühungen erfolglos. Doch dann, kurz vorm Ende, die Rettung für Weißenfels. Zwei Minuten vor Schluss brachte Luca Brendel den Gastgeber in Führung (88.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 9

Aufstellung und Statistik: NSG SSC/RW Weißenfels – VfL Halle 96 I (U19)

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Menzel (63. Saedan), Perrey (90. Magul), Brendel, Kalkofen, Wagner, Heerdegen, Böhm, Schulze, Buttlar, Kuhles (89. Borkmann)

VfL Halle 96 I (U19): – Kaiser, Prokein, Meyer, Unthan, Lorenz, Ugoh, Rayko, Onyedeke, Khalid, Roschig

Tore: 1:0 Luca Brendel (88.); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Lars Klassen, Oliver Oehme; Zuschauer: 32