Am 15. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren glückte dem Magdeburger SV Börde ein 2:1 (1:0)-Triumph über den VfL Halle 96 I (U19).

Es waren schon 32 Minuten des Spiels vergangen, als Pepe Schuster mit einem Strafstoß für Magdeburg traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Hallenser revanchieren: In Minute 58 wurde das Gegentor durch Anel Hajdarpasic erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 15

Minute 58 Magdeburger SV Börde und VfL Halle 96 I (U19) im Gleichstand – 1:1

Nur acht Minuten vor Abpfiff gelang es Philipp Beneke, den Ball ins Netz zu befördern und damit der Magdeburger Mannschaft den Sieg zu verschaffen (82.).

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – VfL Halle 96 I (U19)

Magdeburger SV Börde: Model – Friedel, Richter, Bittmann, Krauel, Beneke, Jäger, Schuster, Lima Sampa, Neumann, Lampe

VfL Halle 96 I (U19): Sdralek – Lorenz, Unthan (82. Kaiser), Prokein, Roschig, Ugoh (75. Heute), Brumme, Khalid (35. Krause), Hajdarpasic, Onyedeke, Bärwald

Tore: 1:0 Pepe Schuster (32.), 1:1 Anel Hajdarpasic (58.), 2:1 Philipp Beneke (82.); Schiedsrichter: Marcel Meier (Niedere Börde OT. Samswegen); Assistenten: Ole Bennet Becker, Maximilian Port; Zuschauer: 23