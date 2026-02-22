Am 15. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren glückte dem Magdeburger SV Börde ein 2:1 (1:0)-Triumph über den VfL Halle 96 I (U19).

Magdeburg/MTU. Am Sonntag haben sich der Magdeburger SV Börde und der VfL Halle 96 I (U19) ein aufregendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:1 (1:0).

Pepe Schuster (Magdeburger SV Börde) netzte nach 32 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Das Gegentor konnten die Hallenser in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Anel Hajdarpasic den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 15

Minute 58 Magdeburger SV Börde und VfL Halle 96 I (U19) im Gleichstand – 1:1

Auf den letzten Drücker, acht Minuten vor Abpfiff, konnte Philipp Beneke (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Magdeburger Elf erzielen (82.).

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – VfL Halle 96 I (U19)

Magdeburger SV Börde: Model – Neumann, Jäger, Beneke, Richter, Schuster, Bittmann, Lima Sampa, Krauel, Lampe, Friedel

VfL Halle 96 I (U19): Sdralek – Prokein, Hajdarpasic, Bärwald, Onyedeke, Ugoh (75. Heute), Khalid (35. Krause), Roschig, Unthan (82. Kaiser), Brumme, Lorenz

Tore: 1:0 Pepe Schuster (32.), 1:1 Anel Hajdarpasic (58.), 2:1 Philipp Beneke (82.); Schiedsrichter: Marcel Meier (Niedere Börde OT. Samswegen); Assistenten: Ole Bennet Becker, Maximilian Port; Zuschauer: 23